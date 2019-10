كشف الرئيس التنفيذي لنادي أي سي ميلان إيفان غازيدس أن مفتاح إعادة النادي إلى صدارة كرة القدم الأوروبية يكمن في الاستثمار في الشباب.

حيث أفصح ميلان المتعثر مالياً عن عجز مالي يبلغ 145.9 مليون يورو، وهو ما يعد أسوأ عجز مالي يسجل في تاريخ النادي منذ موسمه الأول تحت ملكية صندوق التحوط الأميركي “إيليوت مانيجمنت”.

وقال غازيدس خلال اجتماع لحملة الأسهم أمس الاثنين أن رؤية إيليوت هي الدفع بميلان ثانية إلى صداة كرة القدم الإيطالية والعالمية.

وأكد غازيدس أن النادي لديه استراتيجية واضحة حول كيف يمكن فعل ذلك، مشيراً إلى أنهم سوف يستثمرون في لاعبين صغار ما تزال أفضل سنواتهم أمامهم، وإضافة لاعبين مخضرمين كي يساعدوا أولئك الصغار على التطور.

The post نادي «أي سي ميلان» يسعى للحصول على صدارة كرة القدم الأوروبية من جديد appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا