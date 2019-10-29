دورار ينهي دورة تدريبية في كرة السلة

حاز مدرب فريق الأهلي طرابلس لكرة السلة محمد دورار شهادة تدريبية بحضوره دورة لتكوين المدربين بإشراف الاتحاد العربي.

وأقيمت الدورة في صالة فتح الله البوعزاوي بمدينة سلا المغربية، التي تستضيف البطولة وفي الحفل الختامي تم توزيع شهادات على المشاركين والمدربين المستفيدين من هذه الدورة من قبل نائب رئيس الاتحاد العربي للعبة عبدالرؤوف بن طالب.

ويحقق دورار رفقة الأهلي طرابلس نتائج إيجابية في البطولة العربية حيث تفوق الفريق في 3 مباريات على أندية كويتية وفلسطنية وتنتظره مواجهة صعبة أمام جمعية سلا المغربي.

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