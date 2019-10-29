تسريبات إيطالية تؤكد تتويج الدون بـ”البالون دور”

تقرير 218

نشرت صحيفة “إل ميساجيرو” الإيطالية تقريرا حول اسم المتوج بجائزة الكرة الذهبية “البالون دور 2019” والتي تمنحها مجلة فرانس فوتبول.

وذكرت الصحيفة الإيطالية أن أفضل لاعب في الدوري الإيطالي للموسم الماضي البرتغالي كرستيانو رونالدو يستعد للظفر بالكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه، متفوقاً على الأسماء التي طرحتها فرانس فوتبول الفترة الماضية وهم 30 لاعباً .

وأشارت “إل ميساجيرو” خلال التقرير المطول إلى أن رونالدو وفي حال تتويجه بالكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه سيكون الأكثر حصداً للجائزة الممنوحة من المجلة الفرنسية الشهيرة، حيث نوهت بأن الدون تقدم على المدافع الهولندي فيرجل فان دايك نجم ليفربول الإنجليزي إضافة إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، ليكون اللاعب البرتغالي المفضل لحصد الجائزة والتي ستسلم في حفل في العاصمة الفرنسية باريس في الثاني من ديسمبر المقبل.

وكشفت الصحيفة أن اتصالات أجريت الأيام الماضية بين رونالدو واللجنة المسؤولة من فرانس فوتبول عن جائزة الكرة الذهبية توضح له بأنه سينال الجائزة المنتظرة في الحفل المرتقب في بداية ديسمبر.

وتوج نجم يوفنتوس بالدوري الإيطالي الموسم الماضي إضافة إلى كأس السوبر المحلي إضافة لجائزة اللاعب الأفضل في أول مواسمه بإيطاليا، وحصد لقب النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية مع البرتغال إلى جانب تسجيله الهدف رقم 700 في ميسرته الاحترافية في عالم كرة القدم التي بدأها عام 2003.

وكان النجم البرتغالي قد اننقل الموسم الماضي إلى يوفنتوس الإيطالي قادماً من ريال مدريد الإسباني حيث يسعى لكتابة تاريخ جديد له ولفريقه بالتتويج بدوري أبطال أوروبا الغائب عن خزائن البيانكونيري منذ أكثر من عقدين.

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