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السيتي يواجه ساوثهامبتون في “الكاراباو”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يستضيف مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد ضيفه ساوثهامبون في ثمن نهائي كأس رابطة الإنجليزية المحترفة “كاراباو” .

ويسعى السيتزن لمواصلة مشواره في المسابقة والتأهل لربع النهائي حيث يأمل في المحافظة على اللقب للعام الثاني على التوالي حيث يدخل المدرب بيب غوارديولا المواجهة بالعديد من التغييرات في التشكيلة الأساسية .

ومن جهة الأخرى يتطلع ساوثهامبتون لإرضاء جمهوره الغاضب بعد الخسارة الكبيرة التي تعرض لها الأسبوع الماضي على ملعبه أمام ليستر سيتي بـ 9 أهداف دون مقابل الأمر الذي سيضع المدرب النمساوي رالف هازنهاتل تحت الضغط للعودة بنتيجة إيجابية من مدينة مانشستر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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