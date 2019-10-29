الإنتر أمام أختبار صعب أمام بريشيا

تقرير 218

مواجهة محفوفة بالمخاطر تلك التي سيرحل فيها وصيف الترتيب إنتر ميلانو إلى ملعب ماريو ريجامونتي برسم افتتاح الأسبوع العاشر من الدوري الإيطالي.

الإنتر الذي أضاع افتكاك الصدارة من غريمه المتصدر يوفنتوس بعدما تعادل الأيام الماضية على ملعبه أمام ضيفه بارما بهدفين سيكون مطالبا بالعودة بنقاط المباراة الثلاث حتى لا يبدأ بالدخول في حسابات معقدة، فالنيراتزوري يعلم جيدا أن أي تعثر جديد قد يفقده حتى المركز الثاني في الجولة الحالية خاصة أنه يبتعد بفارق نقطتين عن أتالانتا صاحب المركز الثالث .

وسيدخل رفقاء هندانوفيتش للمواجهة ونصب أعينهم العودة إلى ميلانو مؤقتا بالنقاط الثلاث قبل التحول بداية الأسبوع المقبل لمواجهة بولونيا خارج القواعد فالفريق فقد 5 نقاط فقط من أصل 27 ممكنة وكلها كانت في المياتزا أمام خارج أرضه فأبناء كونتي يقدمون نتائج إيجابية قد تميل كفتهم على بريشيا لكسب النقاط الثلاث .

مواجهة عنوانها “العودة بالنقاط الثلاث” من بريشيا المتراجع في الآونة الأخيرة، فالارتقاء للصدارة ولو لساعات ستبعد الضغط على كونتي ولاعبيه وستزيد من المنافسة على شكل الصدارة في السيريا آ .

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