نادي الظهرة بني وليد يكرم فقداء شركة الكهرباء

أقيم داخل نادي الظهرة بني وليد احتفالية تكريم موظفي شركة الكهرباء بدوائر التوزيع شرق وغرب سوف الجين الذين لاقوا حتفهم وانتقلوا إلى جوار ربهم أثناء تأديتهم لعملهم الذي يسعون فيه لتوفير كافة السبل للمواطنين خلال السنوات الماضية.

وأشرف على تنظيم هذه الاحتفالية إدارة ومشجعي نادي الظهرة الثقافي الاجتماعي الرياضي وذلك بحضور براعم وأشبال النادي وبعض موظفي الكهرباء ولفيف من أهالي من قدموا أرواحهم.

ويأتي هذا التكريم في لفتة من إداريي ومشجعي نادي الظهرة لمواساة أهالي الفقداء وتذكيرهم بأن أبناءهم لم يكونوا مجرد موظفين في شركة الكهرباء بل كانوا جنودا للوطن أوفياء.

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