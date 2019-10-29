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الأهلي طرابلس يخسر أمام بيروت اللبناني في عربية السلة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

فقد الأهلي طرابلس مباراته أمام بيروت اللبناني في ربع نهائي بطولة الأندية العربية لكرة السلة ال32 والتي تقام في المغرب في الفترة الحالية.

وانتهى الربع الأول من المباراة بتفوق الفريق اللبناني بـ25-13 فيما انتهى الربع الثاني بـ42-29 لمصلحة بيروت اللبناني وحاول الأهلي طرابلس العودة في الربع الثالث لكنه خسر بـ65-54 قبل أن يواصل ممثل كرة السلة الليبية تراجعه ليفقد المباراة بفارق وصل إلى إحدى عشرة نقطة بـ85 نقطة مقابل 76 في المباراة الثانية ضمن دور الثمانية من البطولة العربية.

وكان ممثل ليبيا قد تأهل إلى هذا الدور بعدما حقق ثلاثة انتصارات وخسر مباراة واحدة في مرحلة المجموعات من البطولة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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