الجانب المظلم لكرة القدم.. لاعبون توفوا داخل الملعب

تحظى كرة القدم بمحبة عدد كبير من الناس الأمر الذي جعلها تتربع على عرش الألعاب الرياضية لتكون اللعبة الأولى على مستوى العالم.

وعلى الرغم من عدم تصنيف كرة القدم كواحدة من الألعاب العنيفة أو الخطرة إلا أن ممارستها قد تسبب الوفاة في بعض الأحيان.

وتترك وفاة اللاعب في أرض الملعب أثرا نفسيا سيئا على لاعبي الفريقين والجمهور الذين يصابون بصدمة ودهشة كبيرتين.

وعلى مدار السنين الماضية شهدت ملاعب كرة القدم عددا من حالات وفاة اللاعبين داخل أرض الملعب لأسباب مختلفة منها التدخل العنيف، إصابة اللاعب بنوبة قلبية، وقيام اللاعب بحركة خاطئة.

ومن خلال هذا التقرير سوف نتحدث عن لاعبين توفوا داخل الملعب، وعن أسباب وفاتهم:

1- الإيطالي بييرماريوموروسيني

حادثة وفاة حدثت في دوري الدرجة الثانية في إيطاليا، حيث تعرض اللاعب الإيطالي موروسيني إلى نوبة قلبية في 14 أبريل 2012 خلال مباراة فريقه ليفورنو أمام بيسكارا في المرحلة 35 من دوري الدرجة الثانية الإيطالي، حيث سقط اللاعب وحده خلال المباراة على أرضية الملعب، وفشلت عمليات الإسعاف في إنقاذ حياته ليفارق الحياة وسط دهشة الجميع.

2- الكاميروني مارك فيفيان فويه

شهدت مباراة الدور نصف النهائي لكأس القارات التي أقيمت في فرنسا يوم 26 يونيو 2003 وجمعت منتخبي الكاميرون وكولومبيا حادثة مؤسفة للغاية، فعند الدقيقة 72 سقط اللاعب فويه على أرض الملعب دون أن يلمسه أحد، وفشل المسعفون في إنعاش قلبه على الرغم من محاولتهم تقديم الإسعافات اللازمة، وتم إعلان وفاة اللاعب في أرض الملعب وسط دهشة الجميع، وقال الأطباء إن الوفاة حدثت بسبب إصابة اللاعب بتضخم في عضلة القلب.

2- الأرجنتيني ميكائيل فافير

حادثة مؤسفة وقعت في إحدى مباريات كأس الأرجنتين، حيث تعرض ميكائيل فافير لاعب نادي سان خورخي لضربة على الرأس بركبة أحد لاعبي فريق ديفينسوريس، قبل أن يعتدي عليه لاعب آخر ويضربه ليسقط أرضا.

وقال الأطباء إن اللاعب تعرض لسكتة قلبية نتيجة الضربة الأولى، أدت إلى وفاته بعد وصوله إلى المستشفى بلحظات.

3- الهندي بيتر بياكسانغزوالا

لم يكن اللاعب الهندي بيتر بياكسانغزوالا يعلم أن محاولته تقليد الهداف الألماني ميروسلاف كلوزة ستنهي حياته، حيث قام اللاعب الهندي بتنفيذ حركة الشقلبة بعد أن أحرز هدف التعادل لفريقه في مرمى تشانماري في المباراة التي جرت في أكتوبر 2014، ولكن توازن اللاعب اختل بشكل مفاجئ مما أدى إلى سقوطه على رأسه، وتم نقله إلى المستشفى حيث بقي في العناية المركزة قبل أن يفارق الحياة بعد 5 أيام عن عمر يناهز 23 عاما.

4- النيجيري إندورانسإيداهور

شهدت مباراة نادي المريخ ونادي الأمل عطبرة التي جرت في الدوري السوداني يوم 6 مارس 2010 حادثة مؤسفة، إذ تعرض اللاعب إندورانسإيداهور لنوبة قلبية خلال المباراة أودت بحياته وسط صدمة الوسط الرياضي في السودان.

5- الإسباني أنتونيو بويرتا

تعرض اللاعب الإسباني أنتونيو بويرتا يوم 25 أغسطس عام 2007 إلى نوبة قلبية خلال مباراة فريقه إشبيلية أمام برشلونة، حيث سقط اللاعب مغشيا عليه قبل أن يقوم وينهض ويغادر إلى غرفة الملابس ليغشى عليه مرة أخرى، ليقوم المسعفون بنقله إلى المستشفى حيث وضع في العناية المركزة قبل أن يتم إعلان وفاته يوم 28 أغسطس 2007.

6- البرازيلي باولو سيرجيو دي أوليفا

شهدت المباراة التي جمعت فريقي ساو باولو وساوكايتانو ضمن إطار المرحلة 38 من الدوري البرازيلي والتي أقيمت في شهر أكتوبر 2004 حادثة مؤسفة للغاية، إذ سقط اللاعب المعروف بسيرجينو البالغ من العمر 30 عاما في الدقيقة 59 على أرض الملعب دون أن يلمسه أحد، الأمر الذي استدعى تدخل الطاقم الطبي الذي نقل اللاعب إلى المستشفى بشكل فوري في محاولة لإنقاذ حياة اللاعب، إلا أن سيرجينو توفي بعد 40 دقيقة من وصوله إلى المستشفى.

7- الإندونيسي شوريل هودا

شهدت مباراة بيرسيلاوبادانج التي جرت يوم 15 أكتوبر 2017 حادثة وفاة جديدة في أرض الملعب، إذ تعرض حارس مرمى فريق بيرسيلاشوريل هودا لاصطدام عنيف مع زميله في الفريق رامون رودريغوز في نهاية الشوط الأول الأمر الذي أدى لإصابته بكسور في الرقبة منعت عنه التنفس مما أدى إلى وفاته داخل الملعب وسط ذهول الجميع.

8- المجري ميكلوش فيهير

تفاجأ لاعبو فريقي بنفيكا وفيكتوريا غيماريش البرتغاليين بسقوط لاعب بنفكيا المجري ميكلوش فيهير على أرض الملعب دون أن يلمسه أحد خلال المباراة التي جمعت الفريقين يوم 25 يناير 2004 ضمن فعاليات الدوري البرتغالي لكرة القدم، وأعلنت وفاة اللاعب بشكل رسمي من المستشفى الذي نقل إليه، وأكد الأطباء أن الوفاة حدثت داخل أرض الملعب بسبب أزمة قلبية مفاجئة أصابت اللاعب.

9- الغابوني هيرمان تسينغا

شهد لقاء فريقي أكانداوميسيلإف سي الذي جرى يوم 3 مارس 2019 ضمن فعاليات الدوري الغابوني حادثة مؤسفة راح ضحيتها لاعب فريق أكانداهيرمان تسينغا البالغ من العمر 30 عاما الذي تعرض لأزمة قلبية أودت بحياته داخل أرض الملعب على الرغم من محاولة المسعفين إنقاذه.

