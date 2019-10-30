النصر يسافر الخميس إلى أوغندا لملاقاة برولين

سيشد الفريق الأول لكرة القدم في نادي النصر الرحال إلى أوغندا يوم الخميس، من أجل خوض مباراة إياب الدور الاثنين والثلاثين “مكرر” من الكونفدرالية الإفريقية أمام برولين الأوغندي في العاصمة الاوغندية (كمبالا).

ومن المقرر أن تُلعب المباراة يوم الأحد القادم الموافق 3 نوفمبر الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل الإيجابي هدفين مقابل هدفين في الإسكندرية، وسيحتاج فريق النصر إلى الفوز على الفريق الغاني بأي نتيجة أو التعادل بأكثر من هدفين من أجل الحصول على ورقة التأهل إلى الدور القادم من الكونفدرالية الإفريقية.

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