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المنتصر يشارك في احتفالات نادي المدينة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شارك النجم الدولي السابق جهاد المنتصر أحباء فريق المدينة احتفالاتهم بذكرى الــ 66 لتأسيس النادي.

واحتفل مساء أمس الثلاثاء جمهور وإداريو ومسؤولو نادي المدينة بمرور 66 عاما على تأسيس النادي الطرابلسي العريق الذي توج بالعديد بالألقاب في مختلف الألعاب، كما أن المدينة كان ولايزال منجما للرياضيين الذي شرفوا الرياضة الليبية في مختلف المحافل.

وزار بهذه المناسبة جهاد المنتصر النادي وتجول بين أروقته، كما تم إهداؤه قميص الفريق الأول لكرة القدم تقدير من إدارة المدينة لمجهودات المنتصر في الرقي بالكرة الليبية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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