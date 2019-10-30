المنتصر يشارك في احتفالات نادي المدينة

شارك النجم الدولي السابق جهاد المنتصر أحباء فريق المدينة احتفالاتهم بذكرى الــ 66 لتأسيس النادي.

واحتفل مساء أمس الثلاثاء جمهور وإداريو ومسؤولو نادي المدينة بمرور 66 عاما على تأسيس النادي الطرابلسي العريق الذي توج بالعديد بالألقاب في مختلف الألعاب، كما أن المدينة كان ولايزال منجما للرياضيين الذي شرفوا الرياضة الليبية في مختلف المحافل.

وزار بهذه المناسبة جهاد المنتصر النادي وتجول بين أروقته، كما تم إهداؤه قميص الفريق الأول لكرة القدم تقدير من إدارة المدينة لمجهودات المنتصر في الرقي بالكرة الليبية.

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