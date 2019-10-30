الإنتر يعود بالنقاط الثلاث من بريشيا

احتضن ملعب ماريو ريجامونتي مواجهة بالألوان الزرقاء والسوداء تلك التي استضاف فيها بريشيا المتراجع ضيفه إنتر ميلانو ومدربه كونتي الذي يطمح لمحو التعادل أمام بارما.

ولم ينتظر مهاجم الإنتر لوتارو مارتينيز إلا 23 دقيقة فقط لافتتاح التسجيل بعدما جرب حظه بتسديدة قوية اصطدمت بمدافع بريشيا قبل تحولها للشباك، ليبدأ أصحاب الأرض في مراجعة الحسابات والتقدم ولو بالتصويب من بعيد لمعادلة الكفة عبر لاعب وسطه ساندرو تونالي .

وفي الشوط الثاني دخل بريشيا مصمما تسجيل التعادل، ليحاول لاعب الإنتر السابق ماريو بالوتيلي التسديد ومغالطة الحارس هندانوفيتش من بعيد والذي تمكن من التصدي لكرته بطريقة بارعة ، والمحاولات بعدها زادت على مرمى الإنتر وسوء الحظ لازم أصحاب الأرض .

ومن يضيع كثيرا يقبل الأهداف وهذا ماحصل بعدما تكفل المهاجم روميلو لوكاكو بهجمة من الجهة اليمنى، اخترق وبطريقته المعهودة في البريمرليغ من إضافة الهدف الثاني بطريقة رائعة .

وأنقذ الحارس سمير هندانوفيتش الإنتر من هدف محقق من سوبر ماريو بعد ركنية لبريشيا حيث تصدى لها بطريقة بارعة، لكنه أخفق أمام المدافع سكرينيار والذي سجل بالخطأ في مرماه في الدقيقة 75 لتنتهي المباراة بفوز صعب للانتر، ليحقق النيراتزوري انتصاره الثامن هذا الموسم وخطف الصدارة بشكل مؤقت قبل استضافة يوفنتوس لضيفه جنوا .

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