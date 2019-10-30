السيتي يتأهل لربع نهائي الـ”كاراباو”

شق مانشستر سيتي طريقه إلى دور الثمانية من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة “كاراباو” بعدما تغلب على ضيفه ساوثهامبتون بـ 3 أهداف مقابل هدف وحيد على ملعب الاتحاد.

ثلاثية السيتزن افتتحها المدافع الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي في الدقيقة 20، ليضيف المهاجم سيرجيو أغويرو الهدف الثاني في الدقيقة 38، ليعود أغويرو في الشوط الثاني ويعزز تقدم السيتي بالهدف الثالث في الدقيقة 56، فيما قلص ساوثهامبتون الفارق في الدقيقة 75 عن طريق جاك ستيفنز من كرة رأسية، ليضمن السيتي تأهله إلى ربع نهائي البطولة حيث يطمح للحفاظ على لقبه للمرة الثالثة على التوالي.

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