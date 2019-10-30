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زيفريف يتخطى فرداسكو في باريس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تغلب الألماني ألكسندر زفيريف الليلة الماضية على منافسه الإسباني، فرناندو فرداسكو، في الجولة الثانية من بطولة باريس لتنس الأساتذة.

وتمكن زيفيريف من حسم المجموعة الأولى بسهولة متناهية بـ6 أشواط مقابل شوط واحد، وفي المجموعة الثانية عاد اللاعب الألماني لإنهاء المجموعة الثانية بـ 6 أشواط مقابل 3 وسط تراجع واضح في مستوى اللاعب الإسباني، حيث احتاج زيفيريف إلى 56 دقيقة للفوز بالمباراة .

وينتظر المصنف السادس عالميا مواجهة الإيطالي فابيو فونيتني أمام الكندي دينيس شابوفالوف في ثمن نهائي البطولة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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