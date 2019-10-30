تعرف على موعد مبارة ليبيا وتونس بتصفيات “الكان” لكرة القدم

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يستعد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة المدرب التونسي المخضرم فوزي البنزرتي، لمواجهة تونس بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

وأبلغت الجامعة التونسية، الاتحاد الليبي لكرة القدم، أن المباراة ستكون يوم الجمعة 15 نوفمبر المقبل، الساعة السابعة بتوقيت ليبيا “السادسة” على ملعب رادس بالعاصمة تونس.

ويستهل “البنزرتي” مهمته الرسمية مع فرسان المتوسط الشهر المقبل، حيث تنتظره مواجهتين قويتين في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، حيث يلاقي تونس يوم 15 نوفمبر المقبل على ملعب رادس بتونس، في افتتاح منافسات المجموعة العاشرة ثم يواجه تنزانيا يوم 19 من الشهر ذاته في الجولة الثانية.

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