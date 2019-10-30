منتخب الصالات يسعى لكسب بطاقة الترشح لأمم أفريقيا

سيكون منتخب الصالات في طريق مفتوح لبلوغ أمم أفريقيا المغرب ألفين وعشرين بمواجهة نظيره الجزائري في مباراة إياب التصفيات الأفريقية التي ستلعب في العاصمة المصرية القاهرة.

وأكمل فرسان الصالات استعداداتهم البدنية والفنية بقيادة المدرب عبد الباسط النعاس للمواجهة المرتقبة، فحسابات التأهل تقرب منتخبنا من التواجد بين منتخبات القارة السمراء في كأس أفريقيا.

وكشفت مواجهة الذهاب تحضيرات فرسان المتوسط وعزمهم لبلوغ النهائيات، فالأداء المشرف لرفقاء شحوت والتومي وشوشان اتضح على أرضية القاعة البيضاوية بمركب محمد بو ضياف في الجزائر والنتيجة آلت لمنتخبنا بخمسة أهداف مقابل هدفين وسط سيطرة كاملة للمواجهة، وهذا ما فتح أبواب الأمل أمام جمهور المنتخب الوطني المتعطش لتحقيق الإنجازات والتواجد في المحافل القارية.

وستفتح بطاقة الترشح إلى نهائيات الأمم الأفريقية الباب أمام عودة المنتخب الوطني للواجهة الدولية من جديد، فالبطولة الأفريقية سيتأهل منها ثلاثة منتخبات إلى كأس العالم القادمة التي ستحتضنها ليتوانيا، لتعود بالذكريات بنا للمشاركة في مونديال ألفين وثمانية بالبرازيل إضافة إلى التتويج ببطولة العرب.. ولم لا فقد يعود فرسان الصالات للتتويجات والتربع بجدارة أمام المنتخبات الأفريقية.

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