اخبار الرياضة

طاقم تحكيم مصري يدرير لقاء ليبيا وتونس

تم النشر منذُ 23 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خاص

كلف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الحكم الدولي المصري محمود زكريا، لإدارة مباراة تونس وليبيا التي ستقام في الخامس عشر من نوفمبر المقبل بالملعب الأولمبي “برادس” لحساب الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم أفريقيا (الكاميرون 2021) .

وسيرافق الحكم المساعد الأول سمير جمال سعد، والمساعد الثاني أحمد توفيق طالب.

هذا وتم تكليف الحكم إبراهيم نور الدين بمهمة الحكم الرابع ، فيما سيراقب اللقاء المصري محمد الشوني.

يشار إلى أن المنتخب الليبي سيخوض التصفيات ضمن المجموعة العاشرة إلى جانب وغينيا الاستوائية وتنزانيا وتونس .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

أضف تعليقـك

تعليق

  • محمود البنا اسم الحكم وليس زكريا وهو مأزون شرعى بيجوز العريس والعروسة يابخت من وفق بين فريقين فى الحلال

    رد