منتخب ليبيا لكرة الصالات يتأهل لأمم أفريقيا بالمغرب

العنوان_القاهرة

نجح منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم داخل الصالات في تكرار فوزه على نظيره المنتخب الجزائري بنتيجة 7 / 4، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء بالمركز الأولمبي بحي المعادي بالقاهرة، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية داخل الصالات المغرب 2020.

وقدم منتخبنا مباراة قوية وكبيرة أمام نظيره الجزائري الذي استطاع التقدم في نتيجة الشوط الأول 3 / 1، ولكن فرسان الصالات تألقوا ونجحوا في قلب الطاولة على محاربي الصحراء ليسجلوا ستة أهداف في الشوط الثاني ليفوزوا بنتيجة اللقاء 7 / 4 .

وكان فرسان الصالات، قد حسموا لقاء الذهاب بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت المنتخبين على أرضية القاعة البيضاوية، بالمركب الرياضي “محمد بوضياف”، ليفوز منتخبنا الوطني بمجموع المباراتين 12 / 6 ويتأهل رسميا إلى نهائيات أفريقيا بالمغرب.

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