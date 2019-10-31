نابولي يتعثر ويوفنتوس يعود للصدارة

فوت نابولي على نفسه فرصة ثمينة للاقتراب أكثر من الصدارة عندما استضاف أتلانتا العنيد في ملعب السان باولو بحضور نجمه مارك هامسيك واكتفى بنتيجة التعادل غير المفيد له في هذا التوقيت.

وانتظر نابولي حلول الدقيقة 16 ليسجل الهدف الأول عن طريق لاعبه ماركو ماكسموفيتش بعرضية كاليخون التي ترجمها في شباك أتلانتا.

وأدرك أتلانتا قبل انقضاء الحصة الأولى هدف التعادل عن طريق ريمو فيلير في الدقيقة 41 لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة.

وفي الحصة الثانية عاد نابولي ليتقدم في الدقيقة 71 عن طريق مهاجمه ميليك الذي جعل فريقه في المقدمة ليقرب نابولي من تحقيق 3 نقاط ثمينة.

وكلف ارتباك لاعبي نابولي في خط الدفاع تكبدهم لهدف التعادل بواسطة جوسيب ايلشيتش في توقيت صعب وتحديدا في الدقيقة 86 لتنتهي المباراة على هذه النتيجة ويضيف كل فريق نقطة إلى رصيده.

أما في ملعب يوفنتوس استاديوم انتظر مشجعو الإنتر استمرارهم في الصدارة شرط تعثر اليوفي أمام جنوى لكن الحلم تبخر في الدقيقة 36 عندما افتتح بونوتشي باب التسجيل لصالح السيدة العجوز.

تقدم لم يستمر كثيرا عندما أخطأ ساندرو وسجل مهاجم جنوى أكوامي هدف التعادل في الدقيقة الحادية والأربعين.

مباراة البطاقات الحمراء شهدت في الوقت بدل الضائع تسجيل هدف لليوفي تم إلغاؤه بداعي التسلل لكن رونالدو لاعب لا يعرف الاستسلام ويصنع الفارق متى ما أراد وفي أشد لحظات الضغط فتحصل على ركلة جزاء سجل من خلالها هدف الفوز لمصلحة اليوفي الذي عاد للصدارة بـ 23 نقطة.

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