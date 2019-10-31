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منتخب الصالات يخطف ورقة التأهل لبطولة أفريقيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات إلى نهائيات بطولة أمم أفريقيا التي ستقام العام القادم في المغرب بعد أن جدد فوزه على حساب المنتخب الجزائري بنتيجة كبيرة وصلت لـ 7 أهداف مقابل 4 في المباراة التي استضافتها العاصمة المصرية القاهرة.

وفاجأ المنتخب الجزائري منتخبنا الوطني في الشوط الأول عندما تقدم بـ 4 أهداف مقابل هدف وحيد، لكن عزيمة فرسان ليبيا كانت الفيصل حيث قلب لاعبو المنتخب الوطني النتيجة وتقدموا بنتيجة كبيرة مكنتهم من التأهل لبطولة أفريقيا العام القادم، خاصة أن أبناء المدرب عبدالباسط النعاس قد حققوا فوزا مهما خارج أرضهم في الجزائر بـ 5 أهداف مقابل هدفين وهذا ما جعل اللاعبين يشعرون بأريحية كبيرة في مباراة الإياب.

وفي تصريحات سابقة لمدرب فرسان الصالات عبدالباسط النعاس 218 وعد متابعي اللعبة بجولة جديدة في الملاعب الليبية لاكتشاف المواهب القادرة على تمثيل المنتخب الوطني في الاستحقاق الأفريقي المؤهل لنهائيات كأس العالم بعد غياب اللعبة عن الواجهة الأفريقية والعربية منذ سنوات نتيجة الإهمال الذي طالها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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