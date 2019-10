لقاء مثير وأهداف بالجملة لكن الحظ يبتسم للريدز على حساب أرسنال!

صعد فريق ليفربول إلى الدور ربع النهائي لكأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين لكرة القدم، على حساب ضيفه أرسنال، إثر فوزه عليه بركلات الترجيح بنتيجو 5-4، أمس الأربعاء.

حيث تقدم الريدز بهدف مبكر جاء بنيران صديقة سجله المدافع الألماني شكودران موستافي خطأ في مرماه، في الدقيقة السادسة من انطلاق صافرة البداية، وأدرك اللاعب الأوروغوياني، لوكاس توريرا، التعادل لفريق أرسنال وأضاف زميله البرازيلي، غابرييل مارتينيلي، هدفين متتاليين. كما قلص جيمس ميلنر الفارق لأصحاب الأرض بهدف سجله من ضربة جزاء، لكن الضيوف وسعوا الفارق من جديد عبر لاعبهم، أينسلي مايتلاند نيلس. هذا وأدرك ليفربول التعادل بتسجيله هدفين متتاليين بواسطة كل من، أليكس أوكسليد تشامبرلين، والبلجيكي ديفوك أوريجي. وتقدم الضيوف أيضاً للمرة الخامسة عبر اللاعب جوزيف ويلوك. وعاد ديفوك أوريجي وأدرك التعادل للريدز في الوقت القاتل، في الدقيقة الخامسة المحتسبة بدلا من الضائع، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي ابتسم الحظ فيها لفريق ليفربول.

