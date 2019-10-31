الريال يصعد لوصافة الليغا واشبيلية للخامس

ريال مدريد يستدرج ضحيته ليغانيس في سانتياغو بيرنابيو ويمطر شباك الأخير في الترتيب، بخماسية نظيفة، تناوب على تسجيلها رودريغو سيلفا في الدقيقة الـ 7 من المباراة بصناعة من بنزيما الذي عاد بعدها بدقيقة ليصنع الثاني لتوني كروس.

الريال يتحصل على ضربتي جزاء، الأولى يضيعها راموس ثم يسجلها بعد إعادتها بقرار من الفار، والثانية يتحصل عليها مودريتش ويضعها بنزيما في الشباك، ومرت الدقائق حتى ختم خماسية الريال لوكا يوفيتش في آخر دقيقة من الوقت الأصلي للمباراة، ليعود الريال إلى وصافة الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة.

في مباراة أخرى أقيمت بين فالنسيا وضيفه إشبيلة لحساب الجولة الــ11 من الليغا، استطاع الأندلسيون خطف نقطة من الخفافيش بعد فرض التعادل الإيجابي عليهم في ملعب المستايا بهدف لمثله، حيث جاء هدف إشبيلية عن طريق لوكاس اوكامبوس في الدقيقة 48، فيما عدل روبين لفالنسيا في الدقيقة 81، ليحتل إشبيلية المركز الخامس في الليغا، متساويا مع الثالث غرناطة والرابع أتلتيكو مدريد في النقاط، ومتخلفا عنهم فقط بفارق الأهداف، فيما لم يستفد فالنسيا كثيرا حيث جاء في المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة.

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