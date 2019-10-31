طاقم تحكيمي من مالاوي يدير مباراة الفرسان وتنزانيا

أسندت لجنة التحكيم بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم مهمة إدارة مباراة المنتخبين الوطني ونظيره التنزاني لحساب مباريات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا إلى طاقم تحكيم من مالاوي.

وستقام المباراة في 19 من شهر نوفمبر في ملعب مصطفى بن جنات في المنستير التونسية، وبالإضافة إلى طاقم التحكيم المالاوي سيكون هناك مراقب سوداني بينما أسندت مهمة التقييم العامة إلى حكم من جيبوتي.

ويسعى المنتخب الوطني لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة تنزانيا التي ستجعل المنتخب الوطني في حالة جيدة في أول جولتين في تصفيات بطولة أفريقيا.

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