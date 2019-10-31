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طاقم تحكيمي من مالاوي يدير مباراة الفرسان وتنزانيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أسندت لجنة التحكيم بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم مهمة إدارة مباراة المنتخبين الوطني ونظيره التنزاني لحساب مباريات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا إلى طاقم تحكيم من مالاوي.

وستقام المباراة في 19 من شهر نوفمبر في ملعب مصطفى بن جنات في المنستير التونسية، وبالإضافة إلى طاقم التحكيم المالاوي سيكون هناك مراقب سوداني بينما أسندت مهمة التقييم العامة إلى حكم من جيبوتي.

ويسعى المنتخب الوطني لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة تنزانيا التي ستجعل المنتخب الوطني في حالة جيدة في أول جولتين في تصفيات بطولة أفريقيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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