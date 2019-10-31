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الاستعداد لانطلاق رالي تي تي الصحراوي في ودان

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ستشهد الساعات القليلة المقبلة انطلاق النسخة الخامسة من رالي تي تي الصحراوي في ودان.

ويقام الرالي في نسخته الجديدة هذا العام تحت شعار “هنا تي تي… هنا تلتقي ليبيا” بمشاركة عديد الفرق، والجماهير الهاوية للرياضة الميكانيكية وسباق السيارات التي بدأت بالوصول إلى مدينة ودان ومخيم رالي تي تي لمواكبة ومتابعة الحدث الرياضي الكبير الذي سيمتد لثلاثة أيام.

وجاءت الفرق المشاركة والجماهير من عدة مناطق ليبية من طرابلس وبنغازي وصبراتة والواحات وسبها والزاوية والبيضاء وغريان وغات والخمس وأوباري وزليتن والمرج وقصر الخيار ومسلاته والرجبان وسرت، ومن المقرر أن يكون مصاحبا لفعاليات الرالي لهذا العام عروض للطيران الاستعراضي حيث وصل نادي جود دائم للرياضات الجوية بالإضافة إلى عروض الخيل والميز الشعبي بمشاركة نادي الحرية للفروسية بودان ونادي عقد شهداء عافية بهون.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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