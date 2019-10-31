28 لاعبا ضمن قائمة لخوض منافسات أمم إفريقيا 2021

أعلن مدرب منتخب الوطني لكرة

القدم فوزي البنزرتي قائمة المنتخب التي

ستواجه تونس وتنزانيا ضمن ذهاب تصفيات بطولة أمم أفريقيا 2021 التي ستنظمها

الكاميرون.

وضمت قائمة البنزرتي 28 لاعبا بينهم 16

لاعبا لاعبا محترفا يلعبون في ملاعب عربية وأوربية مختلفة وهم سند الورفلي صالح

طاهر، زكريا الهريش، محمد الترهوني، مفتاح طقطق، المعتصم المصراتي، أحمد بن علي،

حمدو الهوني، مهند عيسي، انيس سلتو مؤيد اللافى، على معتوق، بدر حسن، محمد صولةـ

أحمد شلبي، هيثم ضانة،

فيما استدعا البنزرتي 12 لاعب محليا

وهم محمد نشنوش أحمد عزاقة – محمد الفرجانى ابوبكر بوعقيلة – ناجي دراء المعتصم صبو – صهيب بن سليمان – عمران سالم –

عبد الله بلعم – خالد مجدي – عبد الله العرفي – معتز المهدي.

وسيواجه المنتخب الوطني المنتخب

التونسي بملعب رأدس فى 15 من نوفمبر المقبل ضمن ذهاب الجولة الاولى للتصفيات بينما

سيستقبل المنتخب التنزاني ضمن ذهاب الجولة الثانية بملعب مصطفى بن جنات بمدينة

المنستير التونسية فى الـ19 من ذات الشهر.

ويشار أن الاتحاد الليبي أعلن السبت

الماضي تكليف المدرب التونسي فوزي البنزرتي لتولي مهام قيادة المنتخب الوطني في

تصفيات أمم افريقيا 2021

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