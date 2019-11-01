بعثة النصر تصل إلى أوغندا

وصلت بعثة فريق النصر الأول لكرة القدم إلى العاصمة الأوغندية كمبالا عقب رحلة طويلة من مطار القاهرة إلى أثيوبيا ومنها إلى أوغندا تحضيرا لمواجهة فريق برولين لحساب الدور 32 مكرر من الكونفدرالية مساء الأحد. القادم في تمام الساعة الرابعة بتوقيت ليبيا يوم

وتعادل النصر في مباراة الذهاب بهدفين لمثلهما حيث جاءت أهدافه عن طريق الثنائي معتز المهدي وخالد مجدي من علامة الجزاء إذ يبحث أبناء المدرب محمد الككلي عن تحقيق الفوز بغية التأهل لدور المجموعات.

وسيفتقد الفريق لخدمات لاعب وسطه أحمد الحاسي الذي يشكل قوة في خط الوسط وسيدخل المباراة بضغوطات كبيرة كونه سيحتاج لتحقيق الفوز ولا بديل سواه إن أراد التأهل في مواجهة ستكون محفوفة بالمخاطر وليست بالهينة.

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