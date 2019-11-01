ديجون يستضيف البي إس جي في الدوري

منقوصا من عدة ركائز أساسية، أهمها، نيمار، وفيراتي، وهيريرا، وتياغو سيلفا، سيدخل باريس سان جيرمان ملعب “غاستون جيرارد” لخوض مباراته مع ديجون، لحساب الجولة 12 من دوري الدرجة الأولى الفرنسي .

مواجهة ليست بالعادلة نهائيا، بين متصدر الدوري البي اس جي بـ 27 نقطة، وصاحب أقوى خط هجوم بـ 27 هدفا، والذي سيكون نظريا في مهمة سهلة لتوسيع الفارق بينه وبين ملاحقه نانت إلى 11 نقطة، وبين نظيره، صاحب آخر ترتيب وأضعف خط هجوم فريق ديجون، بـ 5 أهداف فقط حصد بها حتى الآن فوزين، الذي سيحاول الحصول ولو على نقطة تسد رمقه، وتساعده في البقاء ،على قيد أضواء الليغ آ .

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