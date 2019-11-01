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الترهوني يتابع استعدادات فريق الاتحاد

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يواصل فريق الاتحاد الأول لكرة القدم تدريباته اليومية في مقره وبملعب عبدالرحمن أبوالشواشي وبحضور مدير الكرة نادر الترهوني الذي يتابع تدريبات الفريق بشكل يومي.

وأقيمت مباراة ودية جمعت لاعبي الفريق من اللونين الأحمر والأزرق واختير بعدها اليافع معاذ عيسى كأفضل لاعب في الفريق من قبل الطاقم الفني للنادي.

ويتطلع نادي الاتحاد لبناء فريق قوي ينافس في الاستحقاقات المحلية والدولية فور عودة النشاط الرياضي في ليبيا ومن ضمن أهداف مدير الكرة الجديد نادر الترهوني قبل استلامه اكتشاف الوجوه الشابة وتطوير اللاعبين باستمرار.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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