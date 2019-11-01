معسكر في بدر للاعبي الكاراتيه بنادي الوفاق صبراتة

بلباس الكاراتيه الأبيض والأسود وبتمارين الإحماء والإطالة باشر رياضيو نادي الوفاق صبراتة تدريباتهم إثر وصولهم إلى ملعب نادي خالد بن الوليد الرياضي ببدر ضمن مخيم تدريبي سيقيمه الوفاق لمدة 3 أيام تحت إشراف ابن تمنهنت علي الطاهر عبدالسلام صاحب الاهتمامات المتعددة، للرفع من الكفاءة البدنية والذهنية للاعبين.

حضر من فريق لعبة الكاراتيه بنادي الوفاق 16 لاعبا من الشباب والفتية، ومن المقرر أن ينضم لهم قرابة 18 آخرين لإكمال المخيم، حيث سيقومون بتقديم عرض رياضي لهم يوم السبت وسط المدينة، وسيكون المجال مفتوحا لتكرار التجربة واستقبال أعداد أخرى من اللاعبين لتشكيل فريق للكاراتيه بنادي خالد بن الوليد في بدر إذا ما حققت هذه المبادرة النجاح.

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