بالأسماء.. الإعلان عن قائمة “فرسان المتوسط” المستدعاة لمعسكر تونس

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة التونسي فوزي البنرزتي، قائمة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم المستدعاة لخوض معسكر خارجي بدولة تونس خلال الفترة من الخامس إلى العشرين من شهر نوفمبر الجاري.

يأتي ذلك في إطار الاستعداد لخوض المباراتين الرسميتين مع المنتخب التونسي والمنتخب التنزاني، في إطار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

وجاءت القائمة التي أعلنها البنزرتي كالتالي:

وتضم قائمة فرسان المتوسط، 28 لاعبًا من بينهم 12 لاعبا محليًا، يمثلون أندية النصر والأهلي بنغازي والاتحاد والأهلي طرابلس والمدينة، إلى جانب دعوة 16 لاعبا محترفا ينشطون في ملاعب عربية وأوربية مختلفة.

ويستهل منتخبنا الوطني مشواره بالتصفيات، أمام المنتخب التونسي بملعب رادس 15 نوفمبر المقبل، بينما سيستقبل منتخبنا نظيره التنزاني ضمن ذهاب الجولة الثانية بملعب مصطفى بن جنات بمدينة المنستير التونسية في التاسع عشر من شهر نوفمبر المقبل.

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