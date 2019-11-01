الليبي عطية محمد ضمن طاقم تحكيم مباراة هولندا وأمريكا بمونديال الشباب

اختير المساعد الدولي الليبي عطية محمد، ضمن طاقم تحكيم مباراة ‫هولندا وأمريكا، والتي ستقام يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الواحدة صباحًا، في نهائيات كأس العالم تحت 17 سنة.

يذكر أن طاقم التحكيم المكلف للمباراة، يتكون من أمين عمر من مصر حكم ساحة، وعطية محمد مساعد أول، وإبراهيم محمد من السودان مساعد ثاني.

وكان الحكم الدولي الليبي عطية محمد، قد تألق في إدارة مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة “مصر 2019″، حيث شارك في إدارة 3 مباريات بدور المجموعات، ببطولة الأمم الأفريقية الأخيرة، وهي: “السنغال وتنزانيا، وبنين والكاميرون، ومدغشقر وبوروندي”.

وكانت القائمة النهائية لحكام كأس الأمم الأفريقية، قد تضمنت اسم المساعد الدولي الليبي عطية محمد، ليكون الممثل الوحيد للتحكيم الليبي في نهائيات “كان” التي استضافتها مصر.

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