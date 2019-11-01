محمد نشنوش: سعيد بثقة “البنزرتي”.. ونقاتل من أجل التأهل لكان 2021

أعرب لاعبنا الدولي محمد نشنوش، حارس مرمى الأهلي طرابلس والمنتخب الوطني، عن سعادته بنيل ثقة المدير الفني الجديد للمنتخب فوزي البنزرتي، واختياره ضمن تشكيلة المنتخب التي تستعد لمواجهتي تونس وتنزانيا، ضمن ذهاب تصفيات بطولة أمم أفريقيا “كان 2021”.

وقال “نشنوش”، في مقابلة خاصة مع قناة “سلام”، إن تمثيل المنتخب الليبي شرف لأي رياضي، موجهًا الشكر للمدرب فوزي البنزرتي على الثقة التي منحها له.

وأشار “نشنوش”، إلى أنه يخوض تدريباته مع فريق الأواسط بناديه الأهلي طرابلس على مدار شهر ونصف الشهر، حتى يكون جاهزًا لتمثيل منتخب ليبيا في أي وقت.

وأضاف “نشنوش”، أنه يسعى إلى إسعاد الشعب التونسي خلال الفترة المقبلة، بالفوز بمباراتي تونس وتنزانيا، وخطف بطاقة التأهل إلى بطولة أمم أفريقيا “كان 2021” بالكاميرون.

وكان فوزي البنزرتي، المدير الفني لمنتخبنا الوطني للكرة، قد وجه الدعوة إلى 28 لاعباً، استعدادًا لمواجهتي تونس وتنزانيا، ضمن ذهاب تصفيات بطولة أمم أفريقيا “كان 2021”.

وضمت قائمة المحليين كل من: “محمد نشنوش – أحمد عزاقة – محمد الفرجاني – بوبكر بوعقيلة – ناجي دراء- معتصم الصبو –صهيب بن سليمان – عمران سالم – عبد الله بلعم – خالد مجدي – عبد الله العرفي – معتز المهدي”.

فيما ضمت قائمة اللاعبين المحترفين: “سند الورفلي “الرجاء البيضاوي المغربي” – صالح طاهر وزكريا الهريش “اتحاد طنجة” – محمد الترهوني ” سموحة المصري” – مفتاح طقطق “المصري البورسعيدي” – المعتصم المصراتي “فيتوريا غيمارش البرتغالي” – أحمد بن علي “كروتوني الإيطالي” – حمدو الهوني “الترجي التونسي” – مهند عيسى وأنيس سلتو “النجم الساحلي التونسي” – مؤيد اللافي “اتحاد العاصمة الجزائري” – علي معتوق “الملعب التونسي” – بدر حسن “الباطن السعودي” – محمد صولة “الرفاع البحريني” – أحمد شلبي “الاتحاد السكندري” – هيثم ضانة “هلال الشابة التونسي”.

ويستهل منتخبنا الوطني مشواره بالتصفيات، أمام المنتخب التونسي بملعب رادس 15 نوفمبر المقبل، بينما سيستقبل منتخبنا نظيره التنزاني ضمن ذهاب الجولة الثانية بملعب مصطفى بن جنات، بمدينة المنستير التونسية في التاسع عشر من شهر نوفمبر المقبل.

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