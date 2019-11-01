صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين برشلونة وإنتر ميلان

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن احتمالية عقد صفقة تبادلية بين فريقي برشلونة وإنتر ميلان، في موسم الانتقالات الشتوية المقررة في شهر يناير المقبل.

ويسعى برشلونة للحصول على خدمات ستيفاتو سينسي، لاعب إنتر ميلان الإيطالي، والمعار من ساسولو، وذلك بعد توصية من إرنستو فالفيريدي مدرب البلوجرانا.

في السياق نفسه، وضع إنتر ميلان لاعبا برشلونة الكرواتي إيفان راكيتتش والتشيلي أرتور فيدال على طاولته، من أجل التعاقد معهما، أو على الأقل ضم لاعب واحد منهما في موسم الانتقالات الشتوية في ظل رغبة الإيطالي كونتي لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين كبار.

وأشارت صحيفة “سبورت” الكتالونية، إلى أن برشلونة لا يمانع من التفريط في راكيتيتش أو فيدال، بشرط انضمام سينسي لصفوف البلوجرانا في الميركاتو الشتوي.

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