ميلان يعود للانتصارات على حساب سبال

عاد ميلان بعد فترة من التخبطات والنتائج السلبية لطريق الانتصارات، واستطاع أن يحصد النقاط الثلاث بفوز باهت على ضيفه سبال بهدف وحيد في عاشر جولات الدوري الايطالي.

ولم تعكس النتيجة طبيعة المباراة، فالفرص كانت حاضرة فيها خصوصا من جانب الروسونيري، كحضور جمهوره الوفي الذي وجد مساندة كبيرة منه، والذي أشعل حماسه باكيتا بتسديدة كادت أن تعانق شباك سبال لولا ردة الفعل العالية من الحارس بيريشيا، وأيضا فرصة أخرى تكفلت بها العارضة، وتسديدة من بيونتك علتها بقليل.

سبال أيضا كان له نصيبه من الفرص، كالكرة التي اطلقها اندريا بيتانيا والتقطتها يدا دوناروما كقطعة حديد جذبها مغناطيس، ثم جاءت الدقيقة 63 التي حسم فيها سوسو نتيجة المباراة لمصلحة فريقه من ضربة سد مسجلا الهدف الوحيد باحترافية عالية، حاول بعدها زملاؤه زيادة الحصيلة من عدة محاولات لكن دون جدوى .

فوز ميلان في السانسيرو ليس بالشيء العظيم، فلا النتيجة ثقيلة ولا سبال بالفريق الكبير، ولكنه مفيد جدا لنفسية جمهور الميلان ولحظوظ بيولي الذي يحقق فوزه الأول في ثالث مباراة له كمدرب للفريق اللومباردي، والفائدة الكبرى هي الثلاث نقاط التي صعد بها من المركز 11 إلى 10 بــ 13 نقطة، فيما ظل سبال في المركز قبل الأخير من ترتيب السيريا آ بـ 7 نقاط .

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