البنزرتي يعلن قائمة المنتخب الوطني

أعلن مدرب المنتخب الوطني فوزي البنزرتي عن القائمة التي ستدخل في معسكر قصير يسبق المواجهة المرتقبة للفرسان في التصفيات استعدادا لمواجهة منتخبي تونس وتنزانيا في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا

وتضم القائمة 28 لاعبا من بينهم 12 لاعبا محليا من أندية الاتحاد والنصر والأهلي والأهلي طرابلس والمدينة وهم بوبكر بوعقيلة وصهيب بن سليمان ومحمد نشنوش وأحمد عزاقة ومحمد الفرجاني وناجي دراء والمعتصم صبو وخالد مجدي وعبدالله بلعم وعبالله العرفي ومعتز المهدي بينما وقع اختيار البنزرتي على الأسماء المحترفة وعلى رأسها أحمد بن علي وحمدو الهوني وزكريا الهريش وصالح الطاهر وأنيس السلتو ومهند عيسى وبدر حسن ومفتاح طقطق وأحمد شلبي ومحمد صولة ومؤيد اللافي وهيثم ظانة ومحمد الترهوني والمعتصم المصراتي وسند الورفلي.

ويتكون الطاقم الفني للمدرب البنزرتي من أكرم الهمالي كمساعد ومحمد البوسيفي كمدرب للحراس بينما تم التعاقد مع جلال الهرقلي كمعد بدني للفرسان قبل اللقاء المرتقب الذي سيحبس الأنفاس في ملعب رادس عندما يواجه الفرسان منتخب تونس في افتتاحية تصفيات الكان.

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