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البنزرتي يعلن قائمة المنتخب الوطني

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن مدرب المنتخب الوطني فوزي البنزرتي عن القائمة التي ستدخل في معسكر قصير يسبق المواجهة المرتقبة للفرسان في التصفيات استعدادا لمواجهة منتخبي تونس وتنزانيا في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا

وتضم القائمة 28 لاعبا من بينهم 12 لاعبا محليا من أندية الاتحاد والنصر والأهلي والأهلي طرابلس والمدينة وهم بوبكر بوعقيلة وصهيب بن سليمان ومحمد نشنوش وأحمد عزاقة ومحمد الفرجاني وناجي دراء والمعتصم صبو وخالد مجدي وعبدالله بلعم وعبالله العرفي ومعتز المهدي بينما وقع اختيار البنزرتي على الأسماء المحترفة وعلى رأسها أحمد بن علي وحمدو الهوني وزكريا الهريش وصالح الطاهر وأنيس السلتو ومهند عيسى وبدر حسن ومفتاح طقطق وأحمد شلبي ومحمد صولة ومؤيد اللافي وهيثم ظانة ومحمد الترهوني والمعتصم المصراتي وسند الورفلي.

ويتكون الطاقم الفني للمدرب البنزرتي من أكرم الهمالي كمساعد ومحمد البوسيفي كمدرب للحراس بينما تم التعاقد مع جلال الهرقلي كمعد بدني للفرسان قبل اللقاء المرتقب الذي سيحبس الأنفاس في ملعب رادس عندما يواجه الفرسان منتخب تونس في افتتاحية تصفيات الكان.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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