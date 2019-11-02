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جولة جديدة من الليغا تتصدرها مواجهة الأتلتيكو و إشبيلية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سيكون ملعب رامون سانشيز بيثخوان الليلة على موعد مع احتضان قمة الجولة 12 من الليغا عندما يعلن حكم المباراة ضربة البداية بين إشبيلية وضيفه أتلتيكو مدريد.

صراع الانفراد بالمركز الرابع وفك الشراكة هو عنوان هذا اللقاء إذ إن كلا الفريقين يملكان في رصيدهما 20 نقطة وكلاهما يرغبان في المنافسة على الصدارة خاصة أن المتصدر برشلونة لا يبتعد عنهم كثيرا في النقاط.

وسيسعى أتلتيكو مدريد المتعثر في الجولة الماضية أمام الافيش هذه المرة لتصحيح الأمور، لكنه سيصطدم بمضيفه العنيد إشبيلية والذي عاد أيضا في الجولة الماضية بتعادل أمام فالنسيا.

أما ملعب السنتياغو برنابيو فسيكون على موعد مع مباراة ريال مدريد وضيفه ريال بيتيس.

وسيسعى الملكي من خلال هذا اللقاء للعودة بقوة لمنافسات الليغا وتأكيد انتصاره بالخماسية في الجولة الماضية أمام ليغاني.

ومن جهته سيحاول بيتيس تأكيد انتصاره أمام سيلتا فيغو في الجولة الماضية خاصة أن ترتيبه لا يزال متأخرا في جدول الليغا والفوز على المرينغي سيعطيه حافزا أكبر في مواصلة باقي الجولات.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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