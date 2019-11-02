نقابة الإعلاميين الرياضيين تطالب “الشلماني” بسرعة دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع طارئ

بنغازي-العنوان

أعربت النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين عن قلقها الشديد مما يدور عبر المنصات الإعلامية والصحفية المختلفة من سب وشتم وقذف في ظل سكون تام للمكتب التنفيذي بالاتحاد الليبي لكرة القدم، وفق البيان

وقالت النقابة في البيان الذي تحصلت العنوان على نسخة منه “أنها تتابع الحالة الراهنة التي تمر بها كرة القدم من تخبط واضح وعدم وجود رؤية ملموسة للمكتب التنفيذي لكرة القدم على صعيد المسابقة الليبية الممتازة وعد تحقيق أي تقدم في ملف لعب منتخباتنا الوطنية على أرضها وبين جماهيرها وانقسام المواقف بين الأندية الرياضية تطور وتصاعد إلى درجة خطاب الكراهية والتعصب الاعمى”.

وطالبت النقابة في بينها رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني إلى ضرورة الإسراع في الدعوة إلى اجتماع الجمعية العمومية طارئة.

ودعا البيان رئيس اتحاد الكرة إلى ضرورة تحمل مسؤوليته الإدارية في الحفاظ على مسيرة كرة القدم الليبية خالية من أية عيوب ونقصان مؤكدين على أن نجاح العمل لا يكون إلا من خلال الاعتماد على مبدأ المسؤولية التضامنية الجادة بين الاتحاد العام والأندية الرياضية.

وأوضحت النقابة أنها ستكون بعيدة كل البعد عن أي تجاذبات أو صراعتا مبنية على الشخصنة وتفتقد إلى روح الموضوعية وأنها ستكون على مسافة واحدة من الجميع متمنيين التقدم والرفعة لكرة القدم الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية