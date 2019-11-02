المنتخب يبدأ رحلته نحو التأهل للكاميرون

أصبح اليوم 28 لاعبا جاهزين لتمثيل ليبيا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2021.

وخطط الاتحاد الليبي وتكتك ورسم الخطوط العريضة لخارطة الطريق نحو الكاميرون؛ فالمعسكر أصبح جاهزا وسيقود الفرسان هذه المرة اسم معروف في القارة السمراء وهو المدرب التونسي فوزي البنزرتي، الذي صرح أنه في تحد حقيقي مع نفسه لوضع ليبيا في نهائيات الكاميرون.

ولكن وجب اليوم أن نطرح تساؤلا فهل منتخبنا اليوم قادر فعلا على التأهل إلى الكان؟ إن كان كذلك فوجبت ترجمة ذلك على المستطيلات الخضراء وإن كانت المهمة صعبة فعلينا كجمهور رياضي ليبي ألا نرفع سقف طموحاتنا منذ البداية حتى لا نشعر بخيبة الأمل ومرارة الهزيمة مثل ما حدث العام الماضي في تصفيات كان مصر.

وستكون مباراة تونس المفتاح، فتحقيق نتيجة إيجابية والعودة ولو بنقطة أمام نسور قرطاج في رادس بالذات في بداية المشوار، سيكون له وقع كبير على رجال المنتخب الوطني وربما ستفرش الطريق لهم في مباراة تنزانيا والتي وجب أن يكون عنوانها الفوز ولا بديل سواه إذا كنا نرغب فعلا في التأهل للكان.

أربع نقاط في أول جولتين ستجعل حظوظنا وافرة هذه المرة لكن المهمة لن تكون سهلة أمام البنزرتي ورجاله في التصفيات إذ إنه يحتاج إلى دعم جميع الجماهير الليبية وتوحيد الصفوف هذه المرة، والابتعاد عن الانشقاق والطعن في اتحاد الكرة أضحى واجبا وطنيا لا بد منه.

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