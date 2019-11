أعلن المدير الفني لبرشلونة إرنستو فالفيردي جاهزية فريقه لخوض مواجهة ليفانتي اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الليغا، فيما تحدث عن مشاركة النجم الفرنسي أنطوان غريزمان مع الفريق.

حيث أوضح فالفيردي، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة:

“لا أحب الحديث عن لاعبين ثابتين وغير ثابتين، وفي المباراة الماضية قمت ببعض التغييرات، وغريزمان يلعب باستمرار وسيظل كذلك إذا كان يفي بالتوقعات”.

كما قال فالفيردي:

“ليفانتي فريق يلعب بضغط عال، ولديه الكثير من الحلول الهجومية، وهي إحدى المواجهات التي يمكن أن يحدث فيها أي شيء”.

وتابع:

“نعتزم المضي قدماً، فنحن لم نبدأ الموسم بشكل جيد، وتعثرنا ولم يبتسم لنا الحظ، لكننا استعدنا الصدارة، ومازال هناك الكثير”.

وأضاف:

“إذا كنت المتصدر، فأنت دائماً تريد الاستمرار في الصدارة، ولدى برشلونة مباريات صعبة مثل مواجهة السبت ويوم الثلاثاء أمام سلافيا براج بدوري الأبطال حيث نلعب كثيرا”.

The post فالفيردي يُعلن جاهزية برشلونة الكاملة لخوض لقاء ليفانتي اليوم appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا