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ديجون في الليغ آ يفاجئ باريس بثنائية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ديجون الذي لم يفز في تاريخه على باريس سان جيرمان سوى مرة واحدة كانت في كأس الرابطة الفرنسية عام 2011، ها هو يعيد الكرة بعد 8 سنوات ويطيح به في المباراة التي أقيمت بينهما على أرضية ملعب ديجون لحساب الجولة 12 من الدوري الفرنس .

وسجل كيليان مبابي هدفا بمنتهى الأريحية في الدقيقة 19، اعتقد الكثيرون بأنه سيكون افتتاحية لدستة من الأهداف ستأتي لباريس، لكن ليس هذا ما اعتقده أصحاب الأرض؛ فوجودهم في القاع ووجود الضيوف في القمة لم يشكل لهم هاجسا مرعبا، بل على العكس تماما، فقد كان دافعا لهم لقلب الطاولة على الضيوف وهزيمتهم بهدفين، أولهما جاء بكرة عرضية أخطأ في إبعادها الحارس نافاس، فوجدت منير شويار ليودعها الشباك معلنا عن هدف التعادل، والذي أسعد زملاءه، لكنه لم يلب طموحاتهم، فعادوا بعد الاستراحة ليضيفوا الهدف الثاني في ثاني دقائق الشوط الثاني عن طريق جوندير كاديز الذي تفنن في تسجيله من زاوية صعبة وأسعد به جماهير ديجون ومدربه.

وعلى الرغم من هزيمته إلا أن البي اس جي ما زال متصدرا لليغ آ برصيد 27 نقطة، بينما ابتعد ديجون عن القاع ليصعد للمرتبة 18 برصيد 12 نقطة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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