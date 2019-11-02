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إنتر للصدارة واليوفي ضيفا على تورينو في الديربي

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يأمل الإنتر ومشجعوه في تخطي عقبة جديدة خارج أرضهم وهذه المرة في الأسبوع 11عندما يحل النيراتزوري ضيفا على بولونيا لتحقيق فوز يجعله يتصدر وينتظر تعثر اليوفي.

خسر الإنتر في آخر مواجهة جمعته ببلونيا شهر فبراير الماضي بهدف دون مقابل على أرضه، لكن إنتر اليوم يختلف عن الماضي على صعيد الأسماء والقيادة التدريبية وحتى الروح القتالية في الملعب فالتطور أصبح واضحا والهدف جولة بعد أخرى يتحول إلى رغبة بتحقيق الاسكوديتو.

بولونيا في المركز 11 برصيد 12 نقطة لن يفوت فرصة اللعب أمام الإنتر في ملعبه وسيبذل لاعبوه جهدا مضاعفا لاقتلاع نقاط ثلاث ثمينة على صعيد سلم الترتيب أما معنويا فهي بكل تأكيد ستشكل نقلة للفريق.

يوفي يفوز لكنه غير مقنع وربما فرصة الديربي تبدو مواتية للاعبي السيدة لتحقيق الانتصارين فتركيز المحبين هذا الموسم يرتكز بشكل واضح على انتظارهم لأسلوب لعب جديد مع ساري دون إغفال أهمية النتيجة.

تورينو برصيد 11 نقطة في المركز 13 بدأ الجولات الخمس الأولى بشكل إيجابي لكنه فقد العديد من النقاط فيما بعد، وفي ملعب أولمبيكو دي تورينو سيبذل لاعبوه قصارى جهدهم لعرقلة البطل والمضي قدما بنقاط ثلاث مهمة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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