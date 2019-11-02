النصر يستعد لموقعة برولين الأوغندي

بدأ فريق النصر تحضيراته في أوغندا بغية مواجهة برولين لحساب إياب الدور 32مكرر من الكونفدرالية الأفريقية حيث ستقام المباراة مساء غد في تمام الساعة الرابعة بتوقيت ليبيا.

وبحسب الصفحة الرسمية لفريق النصر في فيس بوك فإن الفريق سيخوض مواجهة برولين بملعب ستارتيمر لوجوجو الذي تتسع مدرجاته لثلاثة آلاف متفرج.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين في ملعب برج العرب بالإسكندرية بنتيجة التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما حيث جاءت أهداف النصر بواسطة الثنائي خالد مجدي ومعتز المهدي إذ يحتاج النصر لتحقيق الفوز إن أراد التأهل لدور المجموعات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية