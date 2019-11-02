تشلسي في مواجهة متاحة أمام واتفورد

يحل تشلسي مساء اليوم ضيفا على واتفورد في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي بملعب فيكارج رود حيث يأمل فريق المدرب لامبارد الصعود للوصافة من خلال تحقيق النقاط الثلاث.

وتعتبر المباراة فرصة مواتية لفريق تشلسي من أجل تحقيق انتصار هام على حساب واتفورد الذي يقبع في المركز العشرين والأخير برصيد 5 نقاط ويعاني من شبح الهبوط لدوري الدرجة الأدنى في القسم الأول من البريميرليغ.

وكان تشلسي قد تحسن بصورة كبيرة في المدة الماضية رفقة لامبارد ويتواجد حاليا في المركز الرابع برصيد 20 نقطة متساويا مع ليستر سيتي الثالث بالنقاط، ومتأخرا بفارق الأهداف.

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