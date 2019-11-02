فريق النصر يختتم تدريباته استعدادا لبرولين الأوغندي بالكونفيدرالية.. غدًا

العنوان_كمبالا

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ،تدريباته على تمام الساعة الثالثة مساء اليوم السبت، على ملعب ستارتيمر لوجوجو الذي يستضيف اللقاء، وذلك في إطار استعدادات الفحامة لمواجهة برولين الأوغندي بمباراة إياب دور الـ 32 مكرر من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وحرص محمد الككلي، المدير الفني للفحامة على وضع اللسمات النهائية على تشكيل الفريق في مباراة الغد، كما أعطى لاعبي الفريق التعليمات الأخيرة قبل خوض مباراة الغد.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، تعادلا مخيبا لآمال جماهيره، أمام ضيفه برولين الأوغندي، بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الأحد الماضي، على ملعب استاد برج العرب، في ذهاب دور الـ 32 مكرر ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

بهذه النتيجة يحتاج “الفحامة” إلى التعادل بنتيجة أفضل من (2/2) أو الفوز بأي نتيجة، عندما يحل ضيفا على برولين الأوغندي في كمبالا غداً الأحد.

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