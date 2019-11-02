رالي “تي تي” بودان يُسدل الستار على نسخته الخامسة

اختتمت على سفوح رمال تي تي بودان ببلدية الجفرة، مساء السبت، النسخة الخامسة من الرالي الصحراوي باحتفالية تتويج أصحاب المراكز الأولى من المتسابقين وتوزيع الجوائز وشهادات المشاركة.

وحضر الاحتفالية آمر المنطقة العسكرية الوسطى اللواء كمال الجبالي، ومدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش الوطني العميد خالد المحجوب، وعدد من حكماء وأعيان منطقة الجفرة، إضافة إلى جمهور من محبي ومتتبعي هذا الرالي.

وأكد منظمو الرالي على نجاحه ووعدوا بأن تكون النسخة السادسة العام القادم أفضل وأكثر تميزا، وبحضور عدد أكبر من المنافسين والجمهور الرياضي من كل المناطق الليبية.

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