الاتحاد الليبي للكرة الطائرة يقدم موعد كشوفات اللاعبين

أعلن الاتحاد الليبي للكرة الطائرة، عن تقديم موعد كشوفات اللاعبين لجميع الفرق، لموعد أقصاه 22 نوفمبر الجاري.

وخاطب الاتحاد، بشكل رسمي، رؤساء الاتحادات الفرعية بضرورة الإسراع بتقديم الكشوفات لجميع الفئات، الدرجة الأولى والثانية، والفئات السنية، حفاظًا على حقوق الأندية في تسجيل اللاعبين.

وحمل الاتحاد الأندية التي تتخلف عن الموعد المسؤولية الكاملة في حرية انتقال اللاعبين طبقًا لنص مواد قيد اللاعبين.

وأضاف الاتحاد أن الأندية المتخلفة ستعتبر غير مشاركة، وعليه فإن لاعبيه سيملكون حرية الانتقال، مؤكدًا على اعتبار أي لاعب لم يقدم ضمن كشوفات الأندية يعتبر لاعبًا حرًا خلال فترة التسجيل الثانية.

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