“بوعون” يشهد مراسم استلام وتسليم منصب رئيس رابطة مشجعي الأهلي طرابلس

أقامت رابطة مشجعي النادي الأهلي طرابلس اجتماعاً صباح السبت بفندق باب البحر بطرابلس بحضور رؤساء ومندوبي العديد من روابط النادي بمختلف مدن ومناطق البلاد.

وشهد الاجتماع الذي حضره رئيس مجلس الإدارة ساسي بوعون عملية استلام وتسليم بين رئيس الرابطة الجديد خالد دخيل السنوسي ورئيس الرابطة السابق أسامة الأشهب.

وجرت مراسم التسليم والاستلام في أجواء مفعمة بالتفاؤل بمستقبل مشرق لرابطة المشجعين والتي تسعى دائماً للتطور ورفع وثيرة نشاط الروابط الفرعية سواء كانت رياضية أو اجتماعية وثقافية.

وفي كلمته لرؤساء ومندوبي الروابط، قال ساسي بوعون إن إدارة النادي تولي اهتماماً كبيراً بهذه الروابط وأنها على استعداد لدعمها وتوفير ما تحتاجه حتى توفق في تأدية واجباتها تجاه النادي وأن لا يقتصر دورها على كرة القدم فقط بل يجب أن يطال كافة الألعاب والبوادر الاجتماعية والعمل التطوعي.

وناقش الحضور أيضاً بعض الصعوبات التي تعترض عمل الروابط والتي وعد خالد دخيل بالعمل على تلافيها مستقبلاً.

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