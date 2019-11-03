رغم استدعائه للفرسان.. استمرار استبعاد “أهويدي” من قائمة الاتحاد السكندري بالبطولة العربية

أعلن طلعت يوسف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، قائمة الفريق استعداداً لمواجهة المحرق البحرينى في إطار مباريات دور الـ 16 للبطولة العربية “كأس محمد السادس للأندية الأبطال”.

واستبعد يوسف، لاعبنا الدولي أحمد شلبي “أهويدي” من قائمة الفريق استعداداً لتلك المواجهة رغم دخول اللاعب في حسابات المدرب التونسي فوزي البنزرتي، المدير الفني للمنتخب الوطني، استعداداً لمباراتي تونس وتنزانيا، ضمن ذهاب تصفيات بطولة أمم أفريقيا “كان 2021”.

وجاءت قائمة الاتحاد السكندري كما أعلنها طلعت يوسف كالتالي:

ويستضيف الاتحاد السكندري نظيره المحرق البحريني في الثامنة مساء غداً الأحد على استاد برج العرب بالاسكندرية وسط حضور جماهيرى يقارب الخمسة آلاف مشجع ضمن مواجهات ذهاب دور الستة عشر لبطولة كأس محمد السادس للأندية “البطولة العربية”، علماً بأن مباراة العودة ستقام فى 26 نوفمبر الجارى بالبحرين .

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