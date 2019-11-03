على معتوق أفضل لاعب في مباراة الملعب والبنزرتي بالدوري التونسي

اختير لاعبنا الدولي على معتوق، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الملعب، أفضل لاعب في المباراة التي جمعت فريقه بنادي البنزرتي ضمن المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الثانية من بطولة الدوري التونسي لكرة القدم للموسم الحالي 2019 /2020 .

وتفوق الملعب على نظيره البنزرتي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في مباراة شهدت تفوقاً كبيراً من الظهير الدولي الليبي على معتوق والذي ساهم بشكل فعال في الفوز الكبير وكان له تمريرة حاسمة جاء منها أحد الأهداف الأربعة.

ويقدم معتوق، مستوي متميز مع الملعب التونسي حيث بات اللاعب من الأعمدة الأساسية في الفريق وحجز له مكاناً رئيسياً في التشكيلة منذ انضمامه إلى الفريق مطلع الموسم الجاري.

وانضم اللاعب إلى قائمة المنتخب الوطني، التي أعلنها فوزي البنزرتي المدير الفني للفرسان في إطار الاستعداد لمباراتي تونس وتنزانيا، ضمن ذهاب تصفيات بطولة أمم أفريقيا “كان 2021”.

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