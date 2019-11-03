اختتام منافسات بطولة أفريقيا للشطرنج “جونيور” بمشاركة منتخبنا الوطني

أختتمت، مساء السبت، منافسات بطولة أفريقيا للشطرنج (جونيور)، تحت 20 عامًا، والتي احتضنت منافساتها العاصمة الغانية أكرا.

وشارك منتخبنا الوطني الليبي في البطولة الأفريقية برياضيين اثنين، هما، عبد الله الفيتوري، وعلي العر، فيما يترأس بعثة ليبيا الحكم الشاب هاشم النعمي.

وتمكن منتخبنا من تحقيق نتائج متميزة على مدار 9 جولات شهدتها البطولة في غانا. وتصدرت مصر الترتيب العام للذكور للبطولة بـ7 نقاط ونصف.

وجاء لاعب المنتخب الوطني الليبي “علي العر” في المركز الثامن بـ5 نقاط فيما حل زميله، عبدالله الفيتوري بالمركز الثاني عشر بـ4 نقاط ونصف. يشار إلى أن البطولة بدأت في 25 أكتوبر الماضي بالعاصمة الغانية أكرا، بمشاركة 25 لاعبًا.

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