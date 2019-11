بعد طرد بواتينغ.. شباك البافاري تتلقى 5 أهداف دفعة واحدة!

هُزم حامل لقب بطل البوندسليغا بايرن ميونخ في مباريات الجولة العاشرة من الدوري الألماني لكرة القدم أمس السبت.

حيث سقط بايرن ميونخ أمام مضيفه فريق آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 1-5، ولعب العملاق البافاري المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة التاسعة، بعد طرد مدافعه جيروم بواتينغ.

كما اكتسح لايبزيغ ضيفه ماينز بثمانية أهداف من دون رد، حملت ثلاثية منها “هاتريك” توقيع المهاجم تيمو فيرنير.

هذا وتفادى متصدر البوندسليغا بوروسيا مونشنغلادباخ ووصيفه بوروسيا دورتموند الهزات الكروية في هذه الجولة، فقد فاز الأول خارج أرضه على باير ليفركوزن، والثاني على ضيفه فولفسبورغ.

